Алиев рассказал о «крахе армянского государства» после взятия Шуши

https://static.news.ru/photo/56ae8a36-b330-11eb-905f-96000091f725_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Взятие азербайджанскими военными города Шуша в Нагорном Карабахе продемонстрировало крах армянского государства. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит Oxu.az.

Освобождение Шуши фактически означало крах армянской армии и армянского государства. Потому что на следующий день после этого Армения была вынуждена подписать акт капитуляции, сформированный на наших условиях, — рассказал политик на открытии фестиваля в городе.

11 мая азербайджанский президент рассказал, что в Армении говорят о возможности повторной оккупации части территории Азербайджана. Так высказываются разные политические силы в стране. Алиев считает, что такие заявления, попахивающие реваншизмом, в первую очередь опасны для Еревана. Политик подчеркнул, что второй карабахский конфликт показал, к чему привела азербайджанофобия. Он считает, что антиазербайджанская истерия в Армении уже переходит все границы.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.