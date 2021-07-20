Путин сделал заявление по отношениям РФ и Азербайджана

Экономические отношения России и Азербайджана активно восстанавливаются после кризиса, связанного с пандемией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, передаёт РИА Новости.

Отношения у нас восстанавливаются после коронавируса, имею в виду прежде всего экономику. В прошлом году было определённое падение, сейчас уверенный рост, восстановление. Россия занимает уверенно одно из лидирующих мест в сфере экономики, и активно работает у нас межправкомиссия, — рассказал Путин.

Российский президент добавил , что в ближайшее время Баку посетит российская делегация. По словам Путина, сейчас активно работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между двумя государствами.

На новой встрече будет рассматриваться целый спектр вопросов: промышленность, транспорт, инфрастуктура и другие, отметил глава государства.

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева начались в Кремле.

До сегодняшней встречи азербайджанский лидер посещал российскую столицу в январе этого года. Политик участвовал в подписании трёхстороннего соглашения по развитию Карабаха. Тогда президент России выразил уверенность, что реализация достигнутых договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам.