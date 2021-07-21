Эксперт рассказал о доверительных отношениях Путина и Алиева

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоялась в Кремле 20 июля. После завершения переговоров пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что процесс реализации договорённостей по Карабаху идёт неплохо. Эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с NEWS.ru оценил переговоры лидеров двух стран.

В условиях очень хорошего психологического контакта и доверительных отношений между Алиевым и Путиным можно предполагать, что обсуждались вопросы, касающиеся делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы, это имплементация (реализация. — NEWS.ru) заявления о перемирии, все те вопросы, которые являются дестабилизирующими, — заявил Притчин.

Эксперт напомнил, что исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ранее прилетел в Москву. По словам Притчина, визит Алиева является продолжением «челночного трека», когда российский президент Владимир Путин пообщался с лидерами двух стран по вопросу урегулирования ситуации в Карабахе.

Есть надежда, что вопрос продвинется. Во время встречи Путина и Алиева упоминалось, что ведётся работа на уровне вице-премьеров, поэтому будем надеяться, что определённые договорённости согласованы и будут в дальнейшем проговорены с армянской стороной, и урегулирование продвинется вперёд, — считает эксперт.

20 июля президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Москве. Их переговоры длились около двух часов. Помимо карабахского вопроса, стороны обсудили экономическое сотрудничество и совместное производство вакцин.