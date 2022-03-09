Кабмин создаст перечень сырья и продукции, ограниченной к ввозу и вывозу

Правительство России подготовит «в считанные часы» перечень сырья и продукции, ввоз и вывоз которых может быть ограничен на фоне санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Он пояснил, что ранее в Россию было завезено много материалов и сырья для западных компаний. На фоне нынешнего свёртывания контрактов введён запрет на вывоз из страны подобных материалов.

Перечни [таких материалов] будут утверждаться и составляться правительством буквально в считанные часы, — сказал пресс-секретарь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности, поручив обеспечить в текущем 2022 году запрет на ввоз и вывоз сырья из России по перечням, определяемым правительством. Сообщалось, что кабмину поручено в двухдневный срок определить страны, которых касается запрет на ввоз и вывоз определённых видов продукции и сырья. Этот запрет не коснётся на ввоз и вывоз сырья, которое перевозится гражданами для личных нужд.

До этого сообщалось, что российские фармацевтические компании могут столкнуться с дефицитом сырья и компонентов из-за санкций и нарушений поставок. Отмечается, что Европа прекратила поставку субстанций, тогда как их ввоз из Китая и Индии затруднён из-за нарушенных логистических цепочек,