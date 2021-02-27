Кабмин РФ выделил средства на выплаты медикам, борющимся с COVID-19

https://static.news.ru/photo/30de152c-78e5-11eb-b884-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское правительство одобрило выделение Министерству финансов РФ средств на дополнительные страховые выплаты медикам, работающим с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Проект документа готовили для осуществления перечислений пособий в соответствии с указом лидера РФ Владимира Путина «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников».

Распоряжение главы государства предусматривает единовременную страховую выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям автомобилей скорой помощи, работающим с пациентами с COVID-19, передаёт сайт кабмина РФ. В середине февраля власти РФ направили на пособия медикам за работу с заражёнными COVID-19 свыше 49 млрд рублей.

Премьер страны Михаил Мишустин также отметил, что нагрузка на больницы и поликлиники остаётся высокой, а их расходы увеличились из-за пандемии. В связи с этим регионам предоставят более 25 млрд рублей на дополнительное финансовое обеспечение медорганизаций для того, чтобы они могли оказывать помощь по системе ОМС своевременно и в полном объёме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кабмин одобрил законопроект, предусматривающий правовую основу для открытия иностранными страховщиками филиалов в РФ. Такое решение было принято на заседании 25 февраля 2021 года. Кабинет министров также положительно оценил ещё ряд сопутствующих документов. Например, речь идёт о внесении в УК РФ поправок, подразумевающих уголовную ответственность за фальсификацию финансовых отчётов иностранных страховых организаций.