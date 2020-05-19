Кабмин направил 52 млрд рублей на доплаты врачам в регионах

https://static.news.ru/photo/327375d2-99cd-11ea-a239-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Средства в размере 52 млрд руб на выплаты медикам и водителям скорой помощи, работающим с пациентами с коронавирусом, своевременно доведены до регионов. Об этом на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На стимулирующие выплаты медицинским работникам и водителям автомобилей скорой помощи за особые условия труда правительством направлено 52 млрд рублей. Деньги своевременно доведены до регионов практически в полном объёме с учётом авансирования на май, — цитирует ТАСС чиновника.

По словам министра, федеральные стимулирующие выплаты за апрель должны получить 125 тысяч медицинских работников, а также 24 тысячи водителей скорой помощи.

Мурашко добавил, что более 30 тысяч врачей и более 77 тысяч сотрудников среднего медперсонала уже получили федеральные выплаты.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство России постановило выделить регионам средства на стимулирующие выплаты врачам и медперсоналу за работу с заражёнными коронавирусом 12 апреля. До этого оказать поддержку медикам поручил президент Владимир Путин. Врачи, работающие с инфицированными, получают по 80 тысяч рублей в месяц, фельдшеры и медсёстры — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Предусмотрено, что надбавки будут выплачены в течение трёх месяцев — апреля, мая и июня.

Однако во многих регионах выплаты не были произведены. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.

Накануне глава кабинета министров России Михаил Мишустин назвал выполнение обязательств перед медиками, которые работают в условиях пандемии коронавируса с заражёнными пациентами, абсолютным приоритетом. Он поручил до 19 мая устранить замечания президента Владимира Путина по дополнительным выплатам врачам.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели — 76 130, умерли — 2837.