Кабмин добавил в список претендентов на кредитную поддержку шесть отраслей

Пополнить список отраслей, имеющих право претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ-3.0, теперь смогут ещё шесть отраслей: стоматология, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, дополнительное образование, ремонт и услуги по уходу за детьми. Об этом сообщают «Известия» по результатам встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса.

Как пояснила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова, с учётом всех дополнений в 2022 году на программу потребуется около 20 млрд рублей дополнительного финансирования.

Также в рамках программы может быть оказана помощь крупным предприятиям из сферы культуры и общепита.

Программа ФОТ 3.0 предусматривает выдачу кредитов под 3% годовых для ряда отраслей, не до конца восстановившихся после кризиса.

Ранее эксперт из США посоветовал покупать серебро вместо криптовалюты.