Эксперт из США посоветовал покупать серебро вместо криптовалюты

В ближайшие три года инфляция в США сохранится на текущем уровне из-за проблем с восстановлением экономики из-за недостатка топлива и рабочей силы. В этой связи есть смысл инвестировать в твёрдые активы, а не в криптовалюту, поделился с РИА Новости экс-руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.

По мнению Макдональда существует по меньшей мере десяток факторов, делающий инфляцию устойчивой.

На этот раз происходит выход не из финансового кризиса, а из ситуации военного типа. Сбои в цепочках поставок, стоимость транспортировки нефти — это вызывает очень устойчивую инфляцию. Она сохранится в течение ближайших трёх лет, — заявил эксперт.

По словам Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в 2008 году, нынешняя ситуация на похожа на те времена. В частности, дополнительные федеральные расходы сейчас могут только усугубить инфляцию, а не помочь решить проблему.

Эксперт полагает, что экономический кризис не произойдёт, а вот криптовалютный пузырь вполне может образоваться. При этом криптовалюту Макдональд назвал азартной игрой и не советовал вкладывать деньги в эту отрасль.

Думаю, серебро — лучшая инвестиция в мире сейчас, если вас беспокоит инфляция. Индустриальное серебро, я думаю, вырастет процентов на 300 в следующее десятилетие, — сказал он.

Также эксперт в качестве достойного вложения рекомендовал уран.

По данным Минтруда США, инфляция в стране в сентябре показывала максимумы, подобных рекордов не фиксировалось с августа 2008 года.

Ранее экономист Евгений Иванов сообщил, что повышенное внимание потребителей к подорожанию гречки и других круп может повысить цены на 50%, если они начнут ими запасаться. Срочно скупать дорожающие продукты, по его мнению, не стоит.