Эксперт из США посоветовал покупать серебро вместо криптовалюты
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
00:51, 27 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В ближайшие три года инфляция в США сохранится на текущем уровне из-за проблем с восстановлением экономики из-за недостатка топлива и рабочей силы. В этой связи есть смысл инвестировать в твёрдые активы, а не в криптовалюту, поделился с РИА Новости экс-руководитель Lehman Brothers Лоуренс Макдональд.
По мнению Макдональда существует по меньшей мере десяток факторов, делающий инфляцию устойчивой.
На этот раз происходит выход не из финансового кризиса, а из ситуации военного типа. Сбои в цепочках поставок, стоимость транспортировки нефти — это вызывает очень устойчивую инфляцию. Она сохранится в течение ближайших трёх лет, — заявил эксперт.
По словам Макдональда, работавшего в Lehman Brothers в 2008 году, нынешняя ситуация на похожа на те времена. В частности, дополнительные федеральные расходы сейчас могут только усугубить инфляцию, а не помочь решить проблему.
Эксперт полагает, что экономический кризис не произойдёт, а вот криптовалютный пузырь вполне может образоваться. При этом криптовалюту Макдональд назвал азартной игрой и не советовал вкладывать деньги в эту отрасль.
Думаю, серебро — лучшая инвестиция в мире сейчас, если вас беспокоит инфляция. Индустриальное серебро, я думаю, вырастет процентов на 300 в следующее десятилетие, — сказал он.
Также эксперт в качестве достойного вложения рекомендовал уран.
По данным Минтруда США, инфляция в стране в сентябре показывала максимумы, подобных рекордов не фиксировалось с августа 2008 года.
Ранее экономист Евгений Иванов сообщил, что повышенное внимание потребителей к подорожанию гречки и других круп может повысить цены на 50%, если они начнут ими запасаться. Срочно скупать дорожающие продукты, по его мнению, не стоит.