Экономист заявил, что из-за ажиотажа гречка может подорожать вдвое

Повышенное внимание потребителей к подорожанию гречки и других круп может повысить цены на 50%, если они начнут ей запасаться, сообщил экономист Евгений Иванов ФБА «Экономика сегодня». Срочно скупать дорожающие продукты, по его мнению, не стоит.

Ажиотаж поднимать не нужно, поскольку это только усугубит ситуацию. Если сейчас каждый побежит покупать по 10 килограммов гречки, риса и овсянки, то это породит повышенный спрос, который, в свою очередь, поднимет цены. И тогда уже речь пойдёт не о 10-20%, а сразу о 50%, — сказал Иванов.

Он добавил, что к концу года все продукты питания подорожают значительно. Это вызвано ускорившейся инфляцией и тем, что большие торговые сети не хотят снижать наценки на ряд товаров. По словам Иванова, инфляция превышает ожидания, а у производителей часто не остаётся выбора, кроме как повышать цену.

Ранее крупный производитель натуральных продуктов из алтайского зерна «Роса» предупредил о готовящемся подорожании гречки, овсянки и хлопьев на 20% с ноября. Что касается гречки, причина повышения цен заключается в проблемах с урожаем в Алтайском крае.