Гречка, овсянка и хлопья подорожают на 20% с ноября

Крупный производитель натуральных продуктов из алтайского зерна «Роса» предупредил о готовящемся подорожании гречки, овсянки и хлопьев на 20% с ноября. Цены на большую часть позиций вырастут на 10–20% с 4 ноября, пишет «Коммерсант».

Причина подорожания продукции — существенный и продолжающийся рост цен на зерновые и зернобобовые культуры. Также роль сыграло повышение стоимости сырья и упаковки. Что касается гречки, то здесь причина повышения цен заключается в проблемах с урожаем в Алтайском крае, где цены производителей за год выросли от 57 рублей до более 80 рублей за килограмм.

В августе гречневая крупа стоила в среднем 102,51 рубля за 1 кг, овсяная и перловая — 45,21 рубля, «Геркулес» — 80,47 рубля за 1 кг. Поставщики продукции ссылаются на то, что окончание сезона сбора зерновых привело не к снижению цен, а к их дальнейшему росту.

Цена полипропиленовой и картонной тары за год выросла более, чем на 100%, российского сырья — на 30%. Основное повышение цен зафиксировано по гречке, минимальное — по рису, крупы и бобовые подорожали на 12–15% за последние два месяца.

Минсельхоз считает, что производители амортизируют рост стоимости продукции за счёт собственной прибыли с прошлого года. Объёмы местного производства основных круп и сырья обеспечивают внутренний спрос. По данным ведомства, посевные площади под гречку выросли на 12,1%, к 22 октября в России собрано 837,5 тыс. тонн гречки, что на 22 тыс. тонн превышает прошлогодний урожай.

Эксперты прогнозируют замедление роста цен на гречку с поступлением на рынок нового урожая.

Ранее сообщалось, что цены на куриные яйца, огурцы и помидоры выросли в России. Яйца подорожали на 2,8%, куриное мясо — на 1,5%.