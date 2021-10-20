Куриные яйца, огурцы и помидоры подорожали в России

Цены на куриные яйца, огурцы и помидоры выросли за последнюю неделю в России. Яйца подорожали на 2,8%, куриное мясо — на 1,5%, сообщает Росстат.

При этом в 24 регионах цена на яйцо куриное выросла на 4,1–9,6%, говорится в сообщении ведомства. На 14,3% подорожали огурцы, на 9,9% выросла цена на помидоры. На 3,6% поднялся в цене картофель.

Небольшой рост цен зафиксирован на гречку, сметану, молоко, сыр, рис, муку, макароны, свинину и сосиски. Подешевели за минувшую неделю яблоки и морковь.

Ранее сообщалось, что новое исследование Росстата показало: с начала октября в России подорожали овощи и картошка. Сильнее всего выросли цены на огурцы и помидоры. За период с 5 по 11 октября 2021 года индекс потребительских цен составил 100,22%. С начала октября — 100,37%, с начала года — 105,71%.