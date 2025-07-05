Летний салат из помидоров и лука! Чумовая заправка из взбитого перца и чеснока! Легкий и вкусный салат, который готовится всего за минуту! Свежий болгарский перец и ароматная зелень создают неповторимый вкус с чесночной остринкой, а сочные помидоры добавляют яркости. Просто, быстро и очень аппетитно.

Ингредиенты:

болгарский перец — 1 шт.;

зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

красный лук — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

помидор — 2 шт.

Приготовление:

Тщательно промойте болгарский перец, удалите семена и нарежьте крупными кусками. Укроп и петрушку промойте и немного обсушите. Загрузите перец и зелень в чашу блендера. Добавьте очищенный чеснок, соль и сахар. Влейте оливковое масло для мягкости и вкуса. Взбивайте до получения однородного и ароматного соуса. Помидор нарежьте дольками, лук — полукольцами. Полейте свежеприготовленным соусом и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть и насыщенный вкус.

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