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05 июля 2025 в 09:00

Летний салат из помидоров и лука! Чумовая заправка из взбитого перца

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Летний салат из помидоров и лука! Чумовая заправка из взбитого перца и чеснока! Легкий и вкусный салат, который готовится всего за минуту! Свежий болгарский перец и ароматная зелень создают неповторимый вкус с чесночной остринкой, а сочные помидоры добавляют яркости. Просто, быстро и очень аппетитно.

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 1 шт.;
  • зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • красный лук — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • помидор — 2 шт.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте болгарский перец, удалите семена и нарежьте крупными кусками. Укроп и петрушку промойте и немного обсушите. Загрузите перец и зелень в чашу блендера. Добавьте очищенный чеснок, соль и сахар. Влейте оливковое масло для мягкости и вкуса.
  2. Взбивайте до получения однородного и ароматного соуса. Помидор нарежьте дольками, лук — полукольцами. Полейте свежеприготовленным соусом и аккуратно перемешайте.

Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть и насыщенный вкус.

Ранее мы готовили салат «Василий» с окорочками и солеными огурцами! Просто и без усилий.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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