Летний салат из помидоров и лука! Чумовая заправка из взбитого перца и чеснока! Легкий и вкусный салат, который готовится всего за минуту! Свежий болгарский перец и ароматная зелень создают неповторимый вкус с чесночной остринкой, а сочные помидоры добавляют яркости. Просто, быстро и очень аппетитно.
Ингредиенты:
- болгарский перец — 1 шт.;
- зелень (укроп, петрушка) — 1 пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- красный лук — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- помидор — 2 шт.
Приготовление:
- Тщательно промойте болгарский перец, удалите семена и нарежьте крупными кусками. Укроп и петрушку промойте и немного обсушите. Загрузите перец и зелень в чашу блендера. Добавьте очищенный чеснок, соль и сахар. Влейте оливковое масло для мягкости и вкуса.
- Взбивайте до получения однородного и ароматного соуса. Помидор нарежьте дольками, лук — полукольцами. Полейте свежеприготовленным соусом и аккуратно перемешайте.
Подавайте сразу, чтобы сохранить свежесть и насыщенный вкус.
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