Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

https://static.news.ru/photo/2960ca42-cf52-11eb-8754-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из самых высоких доходов возможен в IT-сфере и доступен техническому директору. Его труд оценивается в 183 тысячи рублей. Об этом сообщает ТАСС.

При этом средний уровень заработной платы технического директора начинается от 135 тысяч рублей и достигает более 300 тысяч рублей. Из основных обязанностей отмечается контроль процесса разработки проектов, внедрение нового ПО, подготовка документов и общение с заказчиком.

На второй строчке рейтинга оказались сотрудники компании Google,которые разрабатывают приложения на языке программирования работающем только внутри компании. Их уровень оплаты труда в среднем 165 тысяч рублей. Чуть меньше получают специалисты, управляющие командой разработки и развития продукта, в среднем 156 тысяч рублей.

«Кроме того, одна из самых высокооплачиваемых профессий, по данным исследования, в сфере управления персоналом — генеральный директор. В России ему готовы предложить в среднем 150 тыс. рублей», — отмечается в исследовании.

Также среди лидеров рейтинга оказались работники сферы дизайна, получающие около 118 тысяч рублей и специалисты в сфере производства, например главный инженер, который получает около 100 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг представители юриспруденции. Среди них оказались патентные поверенные, которые защищают интеллектуальную собственность. Их уровень оплаты труда в районе 94 тысяч рублей. Аналогичный доход получают каменщики.

Ранее стали известны профессии, представители которых чаще всего копят деньги. Чаще всего откладывают деньги россияне, работающие в сферах финансов, юриспруденции и строительства.