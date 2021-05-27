Ипотека на 20 лет оказалась самой востребованной у москвичей

https://static.news.ru/photo/5687afe2-bee3-11eb-aebf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аналитики подсчитали, что наиболее распространённый срок ипотечного кредита на вторичном рынке Москвы и Подмосковья составляет 20 лет. Об этом говорится в исследовании компании «Миэль», пишет РБК.

Так, в апреле текущего года такую ипотеку взяли 32,3% клиентов банков Москвы и Подмосковья. 15,7% жителей столицы выбрали кредит на срок от 21 года до 27 лет. Ещё 16,7% оформили заём на 15–19 лет, 14,7% — на 9–12 лет, 5,9% — на 5–7 лет.

Председатель совета директоров сети «Миэль» Марина Толстик заявила, что минимальный срок кредитования в апреле текущего года составил пять лет, а максимальный — 30 лет. Ипотека составила свыше половины от всех банковских сделок в Москве.

Эксперты также посчитали, что средняя сумма ипотечного кредита в столице в апреле была равна 7,7 млн рублей, в Московской области этот показатель оказался 4,3 млн рублей. Самой недорогой купленной по ипотеке квартирой оказалась «однушка» в Подмосковье за 3,1 млн рублей. Самые дорогие апартаменты были куплеты горожанами за 51 млн рублей в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца текущего года в Москве было зарегистрировано 52,3 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.