Ипотека на 20 лет оказалась самой востребованной у москвичей

Аналитики подсчитали, что наиболее распространённый срок ипотечного кредита на вторичном рынке Москвы и Подмосковья составляет 20 лет. Об этом говорится в исследовании компании «Миэль», пишет РБК.
Так, в апреле текущего года такую ипотеку
Председатель совета директоров сети «Миэль» Марина Толстик заявила, что минимальный срок кредитования в апреле текущего года составил пять лет, а максимальный — 30 лет. Ипотека составила свыше половины от всех банковских сделок в Москве.
Эксперты также посчитали, что средняя сумма ипотечного кредита в столице в апреле была равна 7,7 млн рублей, в Московской области этот показатель оказался 4,3 млн рублей. Самой недорогой купленной по ипотеке квартирой оказалась «однушка» в Подмосковье за 3,1 млн рублей. Самые дорогие апартаменты были куплеты горожанами за 51 млн рублей в центре Москвы.
Ранее сообщалось, что за первые четыре месяца текущего года в Москве было зарегистрировано 52,3 тысячи сделок на вторичном рынке жилья, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.