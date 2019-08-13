https://static.news.ru/photo/6c32ba3a-be2c-11e9-b9fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Федеральный резервный банк Нью-Йорка сообщил, что ипотечный долг США во втором квартале превысил максимум 2008 года, когда начался финансовый кризис.

На данный момент долг достигает $9,4 триллиона, увеличившись за квартал на $162 миллиарда, в 2008 году он составлял $9,3 триллиона, пишет The Wall Street Journal .

Отмечается однако, что ситуация всё же отличается от 2008 года, так как в США ужесточили условия кредитования и невыплаты ипотечных ссуд стали более редким явлением.

Как писал News.ru ранее, стремительный рост доллара может обернуться негативными последствиями для американской экономики. Специалисты считают, что дальнейшее укрепление американской валюты может вызвать рецессию.