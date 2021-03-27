Ипотечников в РФ станут лишать единственного жилья

https://static.news.ru/photo/05cbd8b0-9055-11eb-bac6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендация Центробанка, введённая в качестве меры поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса, перестаёт действовать с 1 апреля 2021 года.

С этой даты банки смогут обращать взыскание на заложенные квартиры, даже если они являются единственным жильём должника, рассказал РИА Новости партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

По его словам, также отменяется возможность брать ипотечные каникулы из-за заболевания коронавирусом или значительной потери дохода.

Лица, которые не успели податься и получить реструктуризацию до этого момента, более не могут на неё претендовать, — пояснил адвокат.

Он добавил, что проблемой является то, что подпадавшие под рекомендации Центробанка ипотечники теперь должны будут платить по своим кредитам в том же размере, который был до их обращения в банк за предоставлением отсрочки.

Эксперт подчеркнул, что доходы россиян не восстановились до того уровня, который фиксировался до пандемии. Поскольку не все заёмщики смогут без ущерба для семей платить по долгам в полном объёме, возможен кредитный коллапс. В этой ситуации от властей требуется принятие мер, которые бы его предотвратили, уверен Данилов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российское правительство и Центробанк работают над пилотным проектом специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, выпустить проект планируется уже в 2021 году. Как отметил Хуснуллин, в настоящее время фиксируется высокий спрос на ипотеку под индивидуальное строительство.