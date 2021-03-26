Хуснуллин рассказал о новой ипотечной спецпрограмме для частных домов

https://static.news.ru/photo/10f4cda4-8edf-11eb-a198-96000091f725_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Российское правительство и Центробанк работают над пилотным проектом специальной ипотечной программы для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, выпустить проект планируется уже в 2021 году.

Наверное, он будет подороже, чем обычный, потому что нет залога реального. Мы его в этом году пробно отработаем и надеемся, что на банковском рынке появится продукт, который позволит каждому владельцу дома взять кредит и перекредитоваться по стройке, — пояснил он.

Как отметил Хуснуллин, в настоящее время фиксируется высокий спрос на ипотеку под индивидуальное строительство. Он добавил, что в целом развитие рынка ИЖС — одна из «точек роста» для строительной сферы, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Минфин внёс в правительство законопроект, в котором предлагается включить в программу «Семейная ипотека под 6% годовых» строительство частных домов. Речь в документе идёт об ипотечных кредитах, выдаваемых на покупку земельного участка под строительство частного дома или возведение такового на уже имеющемся участке.