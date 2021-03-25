Минфин внёс проект о расширении семейной ипотеки на частные дома

https://static.news.ru/photo/e4902fc0-8e1a-11eb-89de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин внёс в правительство законопроект, в котором предлагается включить в программу «Семейная ипотека под 6% годовых» строительство частных домов.

Речь в документе идёт об ипотечных кредитах, выдаваемых на покупку земельного участка под строительство частного дома или возведение такового на уже имеющемся участке.

По словам замминистра Алексея Моисеева, нововведение поможет большему числу семей с детьми улучшить свои жилищные условия.

Рассчитываем, что дополнительно будет выдано порядка 20 000 кредитов для строительства индивидуальных жилых домов на сумму около 79 млрд рублей с первоначальным взносом от 15%, — цитирует его пресс-служба ведомства.

Программа распространяется на семьи, в которых второй или последующий ребёнок родился после 1 января 2018 года. За время её действия выдано около 130 тысяч кредитов на общую сумму более 344 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство и ЦБ РФ примут решение о продлении льготной ипотеки до 1 июля. При этом вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что будет учитываться ситуация в каждом регионе и программа не будет распространяться на те из них, где спрос на жильё «перегрет».