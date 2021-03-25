В кабмине назвали сроки принятия решения по льготной ипотеке

https://static.news.ru/photo/d7876d1c-8d51-11eb-ab99-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России и ЦБ РФ примут решение по вопросу о продлении льготной ипотеки до 1 июля, учитывая ситуацию в каждом регионе. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мы сейчас проанализируем всё и, скорее всего, будем предлагать дифференцированный подход по поддержке. Там, где перегретый спрос, не будем делать дополнительно льготную ипотеку до того времени, пока не появится достаточный объём предложений, — цитирует его РИА Новости.

Хуснуллин добавил, что власти в целом поддерживают идею продления программы, но беспокоит ситуация, при которой цены на жильё растут в отсутствии предложения. Он подчеркнул, что допускать такого нельзя.

Льготная программа ипотеки под 6,5% годовых была запущена в России в рамках антикризисных мер в апреле 2020 года. Изначально она действовала до 1 ноября, но затем действие программы было продлено до 1 июля 2021 года.

Наибольшую активность в оформлении таких кредитов продемонстрировали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, Татарстан, Новосибирская область и Краснодарский край.

Как писал NEWS.ru, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки можно без негативных последствий продлить в 24 регионах. По её словам, там спрос на недвижимость ещё не восстановился.