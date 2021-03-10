Набиуллина назвала регионы, в которых можно продлить льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/b7a85ade-8201-11eb-8cf3-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках можно продлить без негативных последствий в 24 регионах. По её словам, в этих субъектах спрос на недвижимость ещё не восстановился.

Уровень потенциального предложения на первичном рынке жилья в таких регионах выше, чем в среднем по России, что отражает значительный объём жилья, доступный к реализации на фоне недостаточно высокого спроса, — отметила Набиуллина в беседе с «Известиями».

Список субъектов для продления действия программы составили Башкортостан, Удмуртия, Мордовия, Алтай, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Ставропольский край, Новосибирская, Ростовская, Челябинская, Ярославская, Саратовская, Волгоградская, Тверская, Ульяновская, Кировская, Ивановская, Оренбургская, Омская, Псковская, Астраханская, Томская, Курганская области.

Кроме того, глава ЦБ не возражала против идеи о разрешении россиянам самим продавать жильё, которое находится в залоге у банка.

В целом я отношусь к такой перспективе положительно, поскольку в ряде случаев, если люди не могут выплачивать кредит, то могли бы выгоднее продать жильё сами, — пояснила Набиуллина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее круг банков, которые могут выдавать гражданам кредиты на приобретение жилья в рамках программы «Семейная ипотека». Если ранее в программе могли участвовать только те банки, которые подали соответствующие заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на её реализацию, то теперь это ограничение отменяется.