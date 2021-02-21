Банкам упростили доступ к программе льготной ипотеки

https://static.news.ru/photo/cc4883ba-74eb-11eb-a7fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее круг банков, которые могут выдавать гражданам кредиты на приобретение жилья в рамках программы «Семейная ипотека».

Если ранее в программе могли участвовать только те банки, которые подали соответствующие заявки до распределения бюджетных средств, выделенных на её реализацию, то теперь это ограничение отменяется. Постановление разрешает подавать заявки на участие в программе новым кредитным организациям.

Помимо этого, кабмин передал функции оператора программы, ранее осуществляемые Минфином, акционерному обществу «ДОМ.РФ». На его официальном сайте будет размещаться информация о предстоящем перераспределении средств в рамках программы и начале приёма заявок от новых банков, сообщается на сайте правительства.

«Семейная ипотека» была запущена в 2018 году по поручению президента Владимира Путина. По её условиям, заёмщикам гарантируется ставка по кредиту на покупку жилья не более 6%. Получить льготную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребёнком, если у него есть инвалидность.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минфине предложили распространить «Семейную ипотеку» на строительство частных домов. Проект постановления правительства выставили на общественное обсуждение. В ведомстве полагают, что снижение процентной ставки на индивидуальное жилищное строительство придаст новый импульс этому направлению.