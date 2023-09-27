Инфляция в России ускорилась Темпы инфляции в России с 19 по 25 сентября ускорились до 0,28%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляция в России за период с 19 по 25 сентября 2023 года составила 0,28%, сообщает Росстат. За прошлый период — с 12 по 18 сентября — уровень инфляции составил 0,13%.

С начала осени потребительские цены в стране показали рост на 0,6%, с начала 2023 года — на 4,32%. В годовом выражении инфляция в РФ на 27 сентября 2023 года, согласно данным за этот и прошлый год на аналогичные даты, составила 5,99%.

Согласно данным Росстата на отчетный период, больше всего цены поднялись на куриные яйца — на 2,9%, на мясо кур — на 1,2%, подсолнечное масло стало дороже на 0,9%.

В списке медикаментов наиболее подорожавшими товарами стали поливитамины, их стоимость выросла на 1%, левомеколь и эргоферон подорожали на 0,8%, корвалол и метамизол натрия — на 0,6%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Совете Федерации предложил спасти рубль от излишней волатильности путем использования нестандартных методов валютного контроля. По его словам, это может быть китайская модель, в которой существует «мембрана» между внешним и внутренним валютными рынками.

До этого Центробанк повысил ключевую ставку с 12% до 13%. В Банке России пояснили, что решение было принято советом директоров на фоне высокого инфляционного давления и реализации существенных проинфляционных рисков. В частности, был отмечен рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска товаров в стране.