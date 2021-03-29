Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/0bde7998-912b-11eb-96a6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 30 марта открылся ростом биржевых индексов. Индекс МосБиржи увеличился на 0,18%, индекс РТС — на 0,35% по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс МосБиржи поднялся до 3535,72 пункта, индекс РТС — до 1473,27 пункта. Через восемь минут индексы ускорили рост — индекс МосБиржи достиг 3540,66 пункта, РТС — 1474,76 пункта.

Подорожали акции банка ВТБ (+0,9%), АФК «Система» (+0,8%), «Северстали» (+0,7%), МТС (+0,7%), «Норникеля» (+0,7%), НЛМК (+0,6%), «Газпром нефти» (+0,6%) и «Магнита» (+0,5%). Подешевели акции UC Rusal (-0,7%), ПАО «Полюс» (-0,6%), Polymetal (-0,3%), «Аэрофлота» (-0,1%) и «Яндекса» (-0,1%).

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $64,78 за баррель, нефть сорта WTI подешевела до $61,38 за баррель.

Как писал NEWS.ru, экономисты рассказали, как иметь пассивный доход в 100 тысяч рублей в месяц. Они советуют вкладывать деньги в ценные бумаги. Аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк отметил, что для такого дохода в облигации нужно вложить минимум 20 миллионов рублей, а то и больше. В среднем ценные бумаги приносят сами по себе небольшой, хоть и пассивный доход. Он назвал три базовых варианта для получения ренты: купоны от облигаций, дивиденды от акций или выплаты из фондов недвижимости. В среднем они приносят 6–7% годовых. Эксперты советуют начинать с облигаций, для продвинутых уже можно приобретать дивидендные акции. Так, последние позволят получать примерно 6–7% дивидендной доходности. Впрочем, при покупке акций некоторых крупных компаний доход может быть и выше. К примеру, у «Сургутнефтегаза» доходность за 2020 год по дивидендам составила 13,7%.