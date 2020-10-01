Индексы Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/0b65b1c0-0481-11eb-ac8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 2 октября открылся снижением биржевых индексов. Индекс Мосбиржи упал на 1,7%, индекс РТС — на 1,47%.

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи достиг отметки в 2840,72 пункта, индекс РТС снизился до 1157,17 пункта. Через шесть минут после начала торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2838,78 пункта, индекс РТС — 1148,90 пункта.

Кроме того, обыкновенные акции Сбербанка на Мосбирже упали на 7,8%, привилегированные — на 8,4%. Акции «Аэрофлота» снизились на 3,5%.

Как писал NEWS.ru, депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф Банк, во время торгов на МосБирже 23 сентября 2020 года обновили исторический рекорд, прибавив свыше 12%. Ценные бумаги «Яндекса» взлетели более чем на 8%, что является максимальным результатом с 8 сентября. Это произошло после сообщений о покупке «Яндексом» TCS.