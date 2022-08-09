Импорт российских товаров в США упал до минимума с 2004 года

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Поставки российских товаров в США снизились до минимума по сравнению с 2004 годом. В июне они упали в 1,7 раза по сравнению с маем, российско-американская торговля на фоне санкций снизилась в четыре раза по сравнению с 2021 годом, пишет РБК.

Американский экспорт товаров в Россию снизился до нового рекордного минимума — $58 млн, импорт из России в США — до $661 млн. По данным США, в мае импорт российских товаров составлял $1,1 млрд, что уже вдвое ниже среднемесячного уровня за 2021 год в $2,5 млрд. Поставки американской фармацевтической продукции в Россию сократились в два раза до $13 млн.

Поставки морепродуктов из России (мороженые крабы) сократились с $347,9 млн в мае до $76,6 в июне. Поставки минеральных удобрений снизились с $135,5 млн в мае до $88,8 млн в июне. Импорт российских металлов платиновой группы, в том числе палладий, снизился с $258,5 млн в мае до $76,3 млн в июне.

Поставки ядерного топлива из России сократились с $114 млн в мае до менее $3 млн в июне. Российский уран не попал под санкции, так как это угрожало бы энергетической безопасности Штатов.

США по итогам 2021 года занимали пятое место в списке крупнейших торговых партнёров России по совокупному товарообороту. В 2022 году Америку уже обогнала Турция, товарооборот России с которой в июне составил $5,88 млрд.

Китай, согласно своей таможенной статистике, является крупнейшим торговым партнёром России, его экспорт в РФ в июле восстановился и превысил уровень годовой давности, составив $6,77 млрд (против $6,03 млрд в июле 2021 года).

Импорт российских товаров в Китай также растёт под влиянием увеличения поставок углеводородного сырья. В июле он составил достиг $10 млрд — это на 2,8% больше, чем в мае, и на 47% больше, чем в июле прошлого года.

Россия с февраля 2022 года перестала публиковать свою таможенную внешнеторговую статистику.

Ранее сообщалось, что Индия за последние месяцы в три раза увеличила импорт российских товаров нефтепереработки. Объём таких поставок вырос до 100 тысяч баррелей в сутки.