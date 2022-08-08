Индия втрое увеличила закупки нефтепродуктов из России Economic Times: за последние месяцы Индия в три раза увеличила закупки нефтепродуктов из России

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Индия за последние месяцы в три раза увеличила импорт российских товаров нефтепереработки, сообщает Economic Times. Объем таких поставок вырос до 100 тысяч баррелей в сутки.

По данным издания, 70% ввозимых из России продуктов нефтепереработки приходится на мазут, далее следует биотопливо и вторичное сырье для переработки. В предыдущие годы объём импортных нефтепродуктов составлял около 30 тысяч баррелей в сутки, пишет газета со ссылкой на компанию Vortexa, занимающейся отслеживанием грузов.

Российские энергоносители составили 19% от общего объёма поставок сырой нефти в Индию в июле по сравнению с 20% в июне. Растущий импорт из РФ вытеснил поставки из стран Ближнего Востока, США и Западной Африки. При этом поставки из этих регионов сократились почти на 20% в мае–июле по сравнению с первым кварталом 2022 года, — пишет издание.

Аналитики подчеркивают, что Индия нарастила в том числе и экспорт продуктов нефтепереработки. В с апреля по июнь страна отправила за рубеж почти на 60% больше, чем закупила. Нью-Дели поставляли дизельное топливо, бензин, авиатопливо и нафту. При этом наибольший объем импорта пришелся на сжиженный газ, мазут и нефтяной кокс.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на данные китайской таможни сообщило, что Пекин в мае нарастил закупку российской нефти на 55% по сравнению с прошлым годом. Согласно данным таможни, поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь — Тихий океан», а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России составили почти 8,42 млн тонн, что эквивалентно примерно 1,98 миллиона баррелей в день.