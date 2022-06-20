Китай в мае нарастил закупку российской нефти на 55% в годовом выражении и на четверть по сравнению с апрелем, передает агентство Reuters, ссылаясь на данные таможни КНР. Из них следует, что поставки по трубопроводу «Восточная Сибирь-Тихий океан», а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составили почти 8,42 млн тонн.