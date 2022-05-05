Guardian: в КНР начали проведение стресс-теста на случай санкций

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КНР в феврале-марте начала стресс-тестирование экономики на случай санкций, которые вводятся против России. В тестировании задействованы ключевые правительственные ведомства, сообщает Guardian со ссылкой на источники.

Те, кто участвуют в этом тестировании, используют действия в отношении России в качестве основы для [разработки] стратегических мер реагирования Китая, если Запад поступит с ним аналогичным образом. Это стресс-тестирование включает ряд методологий, в том числе моделирование, — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что в стресс-тестах, в частности, участвуют министерства, занимающиеся регулированием работы банков и международной торговлей.

Ранее стало известно, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая, несмотря на санкции США, продолжают покупать у России нефть. Делают они это «тайно». Так, завод в Шаньдуне получил квоту на закупку в России нефти от государственных трейдеров. При этом последние в основном отказываются заключать новые контракты с Россией.