Financial Times: российскую нефть тайно покупали частные НПЗ Китая Financial Times: российскую нефть тайно покупают частные НПЗ Китая

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Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая, несмотря на санкции США, продолжают покупать у России нефть. Делают они это «тайно», чтобы избежать наказания за игнорирование ограничений, сообщает Financial Times.

Издание ссылается на сотрудника частного нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне, который рассказал, как старался не привлечь внимания и не оказаться под санкции США после начала спецоперации на Украине. Специалист отметил, что не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти.

По его словам, завод получил квоту на закупку в России нефти от государственных трейдеров. При этом последние в основном отказываются заключать новые контракты с Россией.

Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортёры обходят традиционные пути доступа к дешёвой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции, — подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что газета Wall Street Journal сообщила подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Они предполагают отказ от закупок российской нефти в течение полугода, прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года. Представители стран союза планируют обсудить шестой пакет санкций в среду, 4 мая, и могут принять решение уже на этой неделе.