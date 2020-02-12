https://static.news.ru/photo/225dab92-4d9a-11ea-b6ce-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инвесторы позитивно отреагировали на передачу Центробанком РФ контроля в Сбербанке российскому кабмину, рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Было официально объявлено о начале процедуры продажи наших акций — 50% плюс 1 акция — от Центрального банка правительству. <...> Новость была позитивно воспринята инвестиционным сообществом, — цитирует Грефа ТАСС.

Правительство получит от ЦБ РФ 50% плюс одну акцию Сбербанка. После публикации сообщения, облигации Сбербанка подорожали почти на 1%, свыше 2% прибавили привилегированные ценные бумаги.

Своё решение о продаже контрольного пакета регулятор объяснил тем, что ожидаемая дивидендная доходность акций Сбербанка по итогам 2019 года «значительно превысит стоимость заимствований на рынке облигаций федерального займа».

Таким образом, нынешняя инвестиция, отмечает ЦБ, будет соответствовать целям управления ФНБ — обеспечению сохранности вложенных средств и стабильного дохода от их размещения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стало известно о переходе бывшего вице-премьера Ольги Голодец на работу в Сбербанк. Как сообщил глава организации Герман Греф, она займёт должность заместителя председателя правления.