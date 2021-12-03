Греф поделился секретом будущей инвестиционной привлекательности России

Россия в ближайшие десятилетия станет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций, заявил генеральный директор Сбербанка Герман Греф в рамках «Экспо-2020» в Дубае, передаёт ТАСС. Он полагает, что этого удастся достичь путём поддержания макроэкономической стабильности в стране.

В соотношении «риск/прибыль» в ближайшие десятилетия, по моему мнению, Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире, — сказал он

Греф добавил, что для правительства страны приоритетом является проведение грамотной политики в сфере финансов, инвестиций и макроэкономики. Он уверен, что президент России Владимир Путин и правительство в ближайшие годы не отступят от поддержания макроэкономической стабильности, поскольку это является базой для инвестиционной привлекательности. Он полагает, что власти приложат все усилия, чтобы смягчить инвестиционной климат.

Также в интервью телеканалу «Россия 24» он сказал, что традиционные источники энергии останутся популярными ещё 10 лет в связи с ростом спроса на подобные ресурсы. Об этом, сказал он, свидетельствуют цены на нефть и газ.

За счёт использования спроса в традиционных отраслях важно сделать переход внутри ВВП, структурную перестройку на новые рельсы, воспользовавшись инвестиционным предложением, которое мы видим на внешних рынках, — добавил он.

Ранее Греф заявил, что от пластиковых банковских карт постепенно отказываются, и это происходит естественным путём. В будущем, по его словам, их выпуск сократится до минимума. Он рассказал о росте популярности цифровых карт и технологии NFT. Он добавил, что выпускать карты в дальнейшем, если это потребуется, будут с использованием экологичного «зелёного» пластика.

Ранее 47% россиян заявили об отрицательном отношении к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. 26% опрошенных оценивают предложение положительно. При этом на безналичную оплату, по данным ВЦИОМа, так или иначе перешли около половины россиян.

Как показал опрос, оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте от 60 лет, а безналичные расчёты предпочитает молодёжь и россияне в возрасте 35–44 лет.