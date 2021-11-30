Россияне сообщили, готовы ли они отказаться от наличных денег

47% россиян отрицательно относятся к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом, 26% оценивают это предложение положительно. При этом на безналичную оплату так или иначе перешли около половины россиян, пишет РБК со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, посвящённого способам оплаты товаров и услуг.

Уже сейчас 45% россиян предпочитают расплачиваться за покупки и услуги безналичными способами. 28% пользуются в равной степени наличными и безналичными способами оплаты. 15% россиян предпочитают расплачиваться только купюрами, а 11% — только безналичными способами. Как показал опрос, оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте от 60 лет, а безналичные расчёты предпочитает молодёжь и россияне в возрасте 35-44 лет.

Ещё один вопрос касался того, готовы ли респонденты отказаться от использования бумажных денег, если безналичная оплата будет приниматься повсеместно. На этот вопрос 48% опрошенных ответили отрицательно, 49% сказали, что скорее готовы. При этом 62% респондентов полагают, что в ближайшие 20-30 лет бумажные деньги выйдут из оборота. 27% считают, что они всё же будут использоваться.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказал о случаях, в которых лучше расплачиваться наличными. Так, если товар куплен за наличные, то в случае его возврата деньги вернут сразу, тогда как при безналичном расчёте время возвращения средств составит около десяти дней. Также есть смысл платить наличными частным торговцам. Иметь некоторое количество наличных на непредвиденные ситуации рекомендуется путешественникам.