В Сбербанке рассказали о будущем пластиковых карт

От пластиковых банковских карт отказываются, и это происходит естественным путём, рассказал президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. А в будущем, по его словам, их выпуск сократится до минимума. С таким утверждением Греф выступил на конференции, посвящённой созданию Национального ESG-альянса лидирующих российских компаний, сообщает Lenta.ru.

Цифровые карты уже стали популярным инструментом. Также набирают популярность NFC и прочие бесконтактные способы оплаты. Скорее всего, благодаря таким платежам в ближайшие годы эмиссия (выпуск карт. — NEWS.ru) снизится до минимальной, — сообщил Греф.

Он добавил, что выпускать карты в дальнейшем, если это потребуется, будут с использованием экологичного «зелёного» пластика.

Ранее 47% россиян заявили об отрицательном отношении к идее запретить оплату бумажными деньгами и оставить возможность расплачиваться только банковской картой или онлайн-переводом. 26% опрошенных оценивают предложение положительно. При этом на безналичную оплату, по данным ВЦИОМа, так или иначе перешли около половины россиян.

Как показал опрос, оплату бумажными деньгами чаще выбирают граждане в возрасте от 60 лет, а безналичные расчёты предпочитает молодёжь и россияне в возрасте 35–44 лет.