https://static.news.ru/photo/d1f113cc-d3c5-11e9-81e1-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/News.ru

Более полумиллиарда рублей направит в 2019 году Сбербанк в виде налогов и дивидендов. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил глава кредитной организации Герман Греф.

Если мы в 2009 году заплатили в бюджет 59 млрд рублей совокупно, то в 2019 году мы в федеральный бюджет заплатим 502 млрд: совокупно налоги и дивиденды, которые мы оплачиваем, в федеральный бюджет, — цитирует Грефа ТАСС .

Как писал News.ru, ранее Глава Сбербанка сообщил, что кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области физлицам, малым предприятиям и бизнесменам будут реструктурированы.