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Президент России Владимир Путин выразил недовольство в связи с тем, что Сбербанк не откликнулся на просьбы жителей пострадавших от паводков в Иркутской области по реструктуризации долгов. Об этом лидер заявил на совещании в Тулуне.

В ходе встреч с местными жителями, ему стало известно об отказе кредитной организации пойти на встречу гражданам и пересмотреть их долги по кредитам.

Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьёзный вопрос. Они и могут, и должны это сделать, — подчеркнул глава государства.

Ранее он раскритиковал чиновников Иркутской области за медленное решение жилищных проблем граждан, пострадавших от наводнения.