https://static.news.ru/photo/76370f5e-729f-11ea-a52b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге отмечается рост цены на гречку. Об этом сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Отмечено увеличение средних розничных цен, в том числе на пшено — на 8,5%, гречневую крупу — на 11,1%, соль — на 7,5%, — цитирует сообщение ТАСС.

Однако дефицита этих товаров на полках не наблюдается, а сетевики начали закупать их в крупных объёмах. При этом цены на курятину, молоко, сливочное масло и мясные консервы даже снизились.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на некоторые продукты питания поднялись в России за неделю с 17 по 23 марта. Стоимость сахара выросла на 7%, гречки — на 2,8%, яиц — на 1,4%. На 1,2% подорожали рис, макаронные изделия, пшеничная мука, на 0,8% — соль, на 0,7% — курятина, свинина, консервы, пшено, на 0,4% — говядина, подсолнечное масло и стерилизованное молоко.