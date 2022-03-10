Гостиничная сеть Marriott не будет открывать новые отели в России

Одна из крупнейших компаний в сфере гостиничного бизнеса Marriott International закрывает офис в Москве и замораживает инвестиционную деятельность в России, сообщает РИА Новости. При этом отели, находящиеся на территории страны, продолжают работать.

Мы приняли решение закрыть наш корпоративный офис в Москве, приостановить открытие новых отелей, а также все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России, — говорится в сообщении сети.

Представители компании подчеркнули, что российские отели под брендом Marriott принадлежат третьим лицам. В настоящее время гостиничная сеть оценивает возможность их работы.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев пояснил, что иностранные компании, заявляющие о приостановке работы в России, берут паузу и ждут, пока ситуация в стране изменится. По его мнению, уходить с российского рынка насовсем для них невыгодно.

О приостановке своей деятельности в РФ сообщили такие компании, как Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.