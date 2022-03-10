Экономист рассказал, почему иностранные компании в России берут паузу

Иностранные компании, заявляющие о приостановке работы в России, берут паузу и ждут, пока ситуация в стране изменится, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев «ПолитЭксперту». Уходить с российского рынка насовсем для них невыгодно, считает он.

Многие же не говорят, что уходят. Они заявляют, что ставят бизнес на паузу. Соответственно, надеются, что через три месяца всё будет как-то по-другому. Ну и что значит «уйти»? По-хорошему, уйти — это продать бизнес. Однако они боятся национализации. Более того, если учитывать, что Московская Биржа закрыта, а в Лондоне российские акции не стоят ничего, то продать даже какие-то нефтегазовые проекты можно только за очень смешные деньги, — сказал Разуваев.

Для них это означает большие убытки, отметил экономист. Он добавил, что сам бы на такое не пошёл «даже под дулом пистолета», если бы был финансовым директором.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею вводить внешнее управление для компаний, которые объявили об уходе с российского рынка. По его словам, нужно передавать предприятия тем, кто хочет работать.

Между тем премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что власти пойдут на этот шаг, если организации полностью уйдут из страны. Пока же правительство намерено тщательно мониторить ситуацию в компаниях, которые заявили о временной остановке с сохранением рабочих мест и заработной платы.