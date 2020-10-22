Госдума вновь отложила вопрос о выплатах по советским вкладам

https://static.news.ru/photo/b002f3b6-14c9-11eb-92ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутаты Госдумы с подачи правительства в очередной раз отложили обсуждение вопроса о выплатах по советским вкладам. Минфин аргументировал это тем, что выплаты рассматриваются как «добрая воля» государства по отношению к своим гражданам.

Суммы, которые так и остались на счетах россиян на советских сберкнижках, «не являются долгом» государства, отметил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Вопреки расхожему мнению государство эти деньги не конфисковывало. В 90-е произошла потеря их потребительской стоимости. Её мы и пытаемся сейчас компенсировать, — приводит слова Моисеева KP.RU.

Если в ценах 1991 года суммарный объём вкладов составлял 355 млрд рублей, то на сегодня это 48 трлн рублей, если считать в нынешних ценах. Компенсация по советским вкладам рассчитывается по специальной формуле: остаток по состоянию на 20 июня 1991 года умножают на два коэффициента, при этом учитываются возраст вкладчика и то, когда с книжки были сняты все деньги.

В итоге получается, что вместо суммы, на которую можно было, например, купить гарнитур, выдают деньги, на которые едва можно купить хорошие кроссовки. При этом на руки деньги россияне получить не могут, так как правительство до сих пор не разработало соответствующий законопроект.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выплаты по советским вкладам в конце прошлого года были отложены до 1 января 2023 года. Закон о приостановке начала действия закона «О базовой стоимости необходимого социального набора» подписал Владимир Путин.