https://static.news.ru/photo/0d446164-5313-11ea-8032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Депутаты одобрили в третьем чтении законопроект, который инициировало правительство России. С помощью него органы власти рассчитывают регулировать деятельность по организации и проведению лотерей.

Согласно документу, всех операторов лотерей приравняют к организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом. После вступления законопроекта в силу к организациям будут применяться требования в соответствии с «антиотмывочным» законодательством. Оператор лотереи получит право на идентификацию или упрощенную идентификацию большинства участников.

NEWS.ru сообщал в октябре 2019 года, что победители лотерей в России не забрали около 2,8 млрд рублей. Теперь, деньги три года будут хранить на специальном счёте, а после направят в государственную казну.