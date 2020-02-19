Депутаты одобрили в третьем чтении законопроект, который инициировало правительство России. С помощью него органы власти рассчитывают регулировать деятельность по организации и проведению лотерей.
Согласно документу, всех операторов лотерей приравняют к организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом. После вступления законопроекта в силу к организациям будут применяться требования в соответствии с «антиотмывочным» законодательством. Оператор лотереи получит право на идентификацию или упрощенную идентификацию большинства участников.
NEWS.ru сообщал в октябре 2019 года, что победители лотерей в России не забрали около 2,8 млрд рублей. Теперь, деньги три года будут хранить на специальном счёте, а после направят в государственную казну.
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