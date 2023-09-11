Глава ВТБ представил сроки появления единой валюты стран БРИКС Костин: единой валюты стран БРИКС в ближайшее время не будет

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Реальная валюта стран БРИКС в ближайшее время не появится, заявил в беседе с РБК глава ВТБ Андрей Костин. При этом не исключил появления расчетной единицы, которую можно использовать, например, для пересчета курсов. Он также пояснил, что в настоящее время расчеты в национальных валютах ограничивает наличие SWIFT.

Я считаю, реальная единая валюта, скажем, стран БРИКС в ближайшем будущем не появится. Может, только как расчетная единица. Но расчетные единицы никогда не становились валютами для реальных платежей, их можно использовать для пересчета курсов, например. А вот двусторонние платежи с использованием новой инфраструктуры финансовой, которая позволяла бы закрыть это от ненужных глаз, это возможно, – сказал Костин.

Он также отметил, что заместить SWIFT достаточно несложно, поскольку у всех стран есть собственные системы передачи финансовых сообщений и «нужно сесть, договориться и создать единую открытую систему». Прежде всего, по мнению банкира, этот вопрос следует решать с Китаем, после чего к тандему присоединится арабский мир, а в дальнейшем, не исключено, страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Ранее экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс заявил, что американской экономике грозят сокрушительные последствия в случае внедрения странами БРИКС своей единой валюты. Рикардс утверждает, что возможный ущерб, вызванный созданием единой валюты БРИКС, будет катастрофическим для американского доллара. В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Россия не собирается уничтожать доллар, однако власти Соединенных Штатов сами перестали обеспечивать роль национальной валюты.