Лавров заявил, что Россия не хочет «угробить» доллар

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Россия не собирается уничтожать доллар, однако власти Соединенных Штатов сами перестали обеспечивать роль национальной валюты, заявил на встрече со студентами и преподавателями МГИМО министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые цитирует ТАСС, Россия не старается выстраивать свою политику в противовес странам Запада и США, однако позиции у государств и в самом деле расходятся.

Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия продолжит развивать отношения только с теми странами, которые готовы к этому на основе равноправия и честного баланса интересов.

Ранее экс-советник Центрального разведывательного управления США Джеймс Рикардс заявил, что американской экономике грозят сокрушительные последствия в случае внедрения странами БРИКС своей единой валюты. Рикардс утверждает, что возможный ущерб, вызванный созданием единой валюты БРИКС, будет катастрофическим для американского доллара.