Глава Минприроды рассказал о золотых запасах в РФ

https://static.news.ru/photo/0ca6a8f6-c343-11eb-a409-96000091f725_660.jpg Фото: Michaela Rihova/CTK/Global Look Press

Россия обеспечена золотом на ближайшие 40 лет, если учитывать нынешний уровень добычи. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Россия находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объёмам добычи — на третьем после Китая и Австралии. Обеспеченность страны при текущем уровне добычи составляет порядка 40 лет, — отметил чиновник.

Он добавил, Россия постоянно увеличивает ресурсную базу по золоту. Так, с 2010 года прирост запасов драгоценного металла составил порядка шести тысяч тонн.

Козлов уточнил, что за последние десять лет начали работать крупные месторождения — Наталкинское и Павлик в Магаданской области, Гросс в Якутии, Вернинское в Иркутской области. Также готовится к разработке месторождение Сухой Лог в Иркутской области и несколько крупных месторождений на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что если Россия продолжит добывать уголь в том же темпе, что сейчас, ей хватит запасов угля ещё на 100 лет. Об этом сообщили в Минприроды. Распределённый фонд недр учитывает только 47,3 млрд тонн полезного ископаемого. А это только 17% от общего объёма в России: всего в стране 275,4 млрд тонн угля.