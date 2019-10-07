https://static.news.ru/photo/b2a3416a-e924-11e9-96da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Settnik/dpa/Global Look Press

Американский сжиженный природный газ (СПГ) в перспективе станет дешевле. Об этом заявил глава Минэнерго США Рик Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе.

По словам министра, СПГ, поставляемый США, является подходящим выбором для Литвы, которая хочет иметь надёжного поставщика. Перри пообещал, что американское топливо будет становиться всё более конкурентоспособным, пишет « Интерфакс ».

Если сегодня газ из США дороже, чем из РФ, то в длительной перспективе это должно измениться, уверен американский министр.

Как писал News.ru, ранее Перри заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы.