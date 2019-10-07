Фото: Bernd Settnik/dpa/Global Look Press

Американский сжиженный природный газ (СПГ) в перспективе станет дешевле. Об этом заявил глава Минэнерго США Рик Перри на энергетическом форуме в Вильнюсе.

По словам министра, СПГ, поставляемый США, является подходящим выбором для Литвы, которая хочет иметь надёжного поставщика. Перри пообещал, что американское топливо будет становиться всё более конкурентоспособным, пишет «Интерфакс».

Если сегодня газ из США дороже, чем из РФ, то в длительной перспективе это должно измениться, уверен американский министр.

Как писал News.ru, ранее Перри заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы.

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