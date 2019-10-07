https://static.news.ru/photo/bd6f2e5c-e8f1-11e9-8d66-fa163e074e61_660.jpg Фото: nord-stream2.com

Глава Минэнерго США Рик Перри выступил на конференции трансатлантического энергетического сотрудничества в Литве. Он заявил, что газопровод «Северный поток — 2» станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы.

Чиновник отметил, что после ввода объекта в эксплуатацию европейские государства подвергнутся риску возникновения перебоев с поставками топлива, а Россия получит возможность прекратить транзит через Украину. Он заявил о намерении США поставлять в Европу свой газ.

В свою очередь глава МИД Литвы Линас Линкявичюс предложил сделать воротами для американского голубого топлива порт Клайпеда. Он отметил, что газ из Штатов необходим Европе для того, чтобы почувствовать себя в полной мере независимой, передаёт Delfi.lt .

Ранее News.ru писал, что компания — оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сможет начать работы по укладке газопровода в особой экономической зоне Дании через месяц после получения разрешения от Копенгагена. Об этом заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога.