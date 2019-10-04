https://static.news.ru/photo/bbecc5c4-e6d7-11e9-9db7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weiser Martin/CTK/Global Look Press

Компания — оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сможет начать работы по укладке газопровода в особой экономической зоне Дании через месяц после получения разрешения от Копенгагена.

Об этом заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума, его слова приводит ПРАЙМ . Топ-менеджер объяснил, что укладка трубопровода не может начаться сразу после одобрения, поскольку датские законы подразумевают четырёхнедельный период на апелляцию решения.

Как в любом разрешении — его можно оспорить, — отметил Хандога.

Представитель «Газпрома» также подчеркнул, что в настоящий момент речь идёт не о территориальных водах Дании, а о её экономической зоне, поэтому скандинавская страна не имеет права не согласовать укладку «Северного потока — 2».

Когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность. Они лишь должны согласовать наиболее, скажем так, безопасный маршрут, — подчеркнул топ-менеджер российской компании.

Ранее, как передавал News.ru, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока — 2» можно завершить и без одобрения Дании, однако на это уйдёт больше времени и средств.