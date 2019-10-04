Компания — оператор строительства «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG сможет начать работы по укладке газопровода в особой экономической зоне Дании через месяц после получения разрешения от Копенгагена.
Об этом заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Газпрома» Дмитрий Хандога в кулуарах Петербургского международного газового форума, его слова приводит
Как в любом разрешении — его можно оспорить, — отметил Хандога.
Представитель «Газпрома» также подчеркнул, что в настоящий момент речь идёт не о территориальных водах Дании, а о её экономической зоне, поэтому скандинавская страна не имеет права не согласовать укладку «Северного потока — 2».
Когда на столе у Энергетического агентства Дании остались заявки через исключительную экономическую зону, мы не говорим о разрешении. Потому что в соответствии с Конвенцией по морскому праву они не могут запретить вести экономическую деятельность. Они лишь должны согласовать наиболее, скажем так, безопасный маршрут, — подчеркнул топ-менеджер российской компании.
Ранее, как передавал News.ru, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что строительство «Северного потока — 2» можно завершить и без одобрения Дании, однако на это уйдёт больше времени и средств.
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