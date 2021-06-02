Глава Минэнерго спрогнозировал цены на нефть

https://static.news.ru/photo/c4c5fdcc-c372-11eb-94c3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на нефть в ближайшие годы останутся на отметке $50–60 за баррель и вряд ли поднимутся до $100, как предсказывают сторонники нового суперцикла на нефтяном рынке. Такой прогноз сделал глава Минэнерго Николай Шульгинов. Его слова приводит РИА Новости.

В ближайшие два-три года цены на нефть останутся на отметке $50–60. На далёкую перспективу оценки разные: прогнозируют и $50, и $70 за баррель. Но есть неопределённость, энергопереход. Как тут можно загадывать? Компании смотрят за тем, что происходит в мире, думают о низкоуглеродных проектах, о трансуглеродных налогах, — заявил Шульгинов.

Министр пояснил, что спрос на нефть увеличился после того, как США ввели стимулирующие меры, но ОПЕК+ при этом пытается сбалансировать спрос и предложение. Именно поэтому, на его взгляд, цены не должны вернуться к $100.

Накануне стало известно, что страны ОПЕК+ решили придерживаться прежнего плана по повышению добычи нефти в июле. Такое решение было принято по итогам заседания альянса. Следующее заседание пройдёт 1 июля. Кроме того, стороны подчеркнули необходимость продолжения консультаций и тщательного мониторинга ситуации на рынке.