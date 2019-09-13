https://static.news.ru/photo/ec933998-d650-11e9-914e-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Самозанятыми в РФ с начала года зарегистрировались свыше 200 тысяч человек, из них большинство не были индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

В качестве самозанятых зарегистрировались 201 тысяча граждан. Из них более 87% никогда не были ИП, а большинство раньше вообще не участвовали в экономике и не платили налоги. Всего задекларировано 20 млрд рублей дохода, пробито более 20 млн чеков, — сообщил Мишустин во время Московского финансового форума.

Наиболее популярными сферами деятельности самозанятых стали пассажироперевозка, сдача квартир в аренду, а также оказание услуг в области репетиторства, консультирования и рекламы.

Как писал News.ru, ранее уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов считает, что введённый в этом году налог для самозанятых подходит не для всех регионов. Он предлагает создать альтернативный инструмент легализации их доходов — разрешение на ведение профессиональной деятельности с фиксированной суммой налога.