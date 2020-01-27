https://static.news.ru/photo/7d352b16-4116-11ea-9f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.

Более половины этого объёма, а именно 54% поступили на турецкий газовый рынок, оставшиеся 46% — на турецко-болгарскую границу, отмечает ТАСС.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла 8 января в конгресс-центре Стамбула «Халич».