По «Турецкому потоку» поставлен первый миллиард кубометров газа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы газового холдинга.
Более половины этого объёма, а именно 54% поступили на турецкий газовый рынок, оставшиеся 46% — на турецко-болгарскую границу,
Ранее, как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла 8 января в конгресс-центре Стамбула «Халич».
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