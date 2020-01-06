Глава России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла в конгресс-центре Стамбула «Халич». Участие в ней также приняли лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики обсудили важные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы российско-турецкого сотрудничества. Кадры церемонии запуска газопровода — в галерее NEWS.ru.

Президент Сербии Александр Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (справа налево)

Алексей Дружинин/ТАСС

Владимир Путин

Михаил Метцель/ТАСС

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Официальный сайт президента Турции

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (второй справа)

Алексей Дружинин/РИА Новости

Официальный сайт президента Турции

Реджеп Эрдоган

Официальный сайт президента Турции

Владимир Путин

Михаил Метцель/ТАСС

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»

kremlin.ru

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Официальный сайт президента Турции

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Официальный сайт президента Турции

Официальный сайт президента Турции

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