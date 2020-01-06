Глава России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла в конгресс-центре Стамбула «Халич». Участие в ней также приняли лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики обсудили важные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы российско-турецкого сотрудничества. Кадры церемонии запуска газопровода — в галерее NEWS.ru.