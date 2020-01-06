Глава России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган официально запустили «Турецкий поток». Церемония прошла в конгресс-центре Стамбула «Халич». Участие в ней также приняли лидер Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики обсудили важные вопросы международной повестки, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии, а также перспективы российско-турецкого сотрудничества. Кадры церемонии запуска газопровода — в галерее NEWS.ru.
Президент Сербии Александр Вучич, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов (справа налево)
Алексей Дружинин/ТАСС
Владимир Путин
Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Официальный сайт президента Турции
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (второй справа)
Алексей Дружинин/РИА Новости
Официальный сайт президента Турции
Реджеп Эрдоган
Официальный сайт президента Турции
Владимир Путин
Михаил Метцель/ТАСС
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток»
kremlin.ru
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Официальный сайт президента Турции
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Официальный сайт президента Турции
Официальный сайт президента Турции
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